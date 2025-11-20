Ричмонд
Путин: все задачи группировки «Запад» от 25 октября выполнены

Путин поблагодарил группировку «Запад» за выполнение всех задач.

Все задачи, поставленные перед группировкой войск «Запад» в ходе совещания 25 октября, были решены. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Все, о чем вы говорили и докладывали на совещании 25 октября, которое я уже упоминал, все, что касалось этого направления боевой работы, — выполнено. Все поставленные перед вами задачи решены. Благодарю вас за проделанную работу», — сказал глава государства в эфире канала «Россия 24». Заявлению президента предшествовал его визит в четверг на один из командных пунктов группировки войск «Запад».

26 октября президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО. Военные доложили главе государства о ситуации на линии соприкосновения и предоставили информацию о положении дел на фронте.

