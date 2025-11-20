Ричмонд
Герасимов: ВС России взяли 13 населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях

Вооруженные силы РФ установили контроль над 13 населенными пунктами в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

ВС РФ развивают наступление по всем направлениям.

«Под наш контроль перешло 13 населенных пунктов. Шесть в Днепропетровской области и семь — в Запорожской области», — доложил Герасимов президенту РФ.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в четверг посетил один из командных пунктов группировки «Запад». Президенту доложили о взятии Купянска и о безуспешных попытках боевиков ВСУ деблокировать своих на Красноармейском направлении. Кроме того, в штабе ВС РФ сообщили, что российские войска развивают наступление на Украине.

