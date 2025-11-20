Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выжившая жертва богородского маньяка рассказала о подробностях знакомства с ним

Девушка по имени Анна, которой летом удалось сбежать от предполагаемого маньяка Дмитрия Артамошина, раскрыла подробности знакомства с ним.

Девушка по имени Анна, которой летом удалось сбежать от предполагаемого маньяка Дмитрия Артамошина, раскрыла подробности знакомства с ним.

Она рассказала, что работу у Артамошина она нашла на популярном сайте с вакансиями и товарами, после чего пришла к нему на встречу домой. После этого мужчина больше ее не выпустил. Летом ей удалось сбежать из плена. Анна отметила, что привязалась к его сыну и даже после побега поддерживала переписку с Артамошиным, заботясь о ребенке.

Девушка уточнила, что после побега переехала в Волгоград и начала новую жизнь, устроилась на работу. Она заявила, что не знакома с другими девушками, которых, по версии следствия, убил Артамошин, и что он познакомился с ними уже после встречи с ней.

Анна также рассказала, что Артамошин сообщил ей о том, что его жена находится в реабилитационном центре, и она считает эту информацию достоверной. Сейчас пострадавшая ведет обычную жизнь и старается не вспоминать произошедшее, передает Telegram-канал 112.

Ранее подмосковные правоохранители задержали Артамошина и предъявили ему обвинение в убийстве двух девушек, склонении к употреблению наркотиков двух других девушек, а также в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Одна из жертв маньяка перестала выходить на связь 27 июля, а вторая — в октябре.