Выжившая жертва богородского маньяка рассказала о подробностях знакомства с ним

Девушка по имени Анна, которой летом удалось сбежать от предполагаемого маньяка Дмитрия Артамошина, раскрыла подробности знакомства с ним.
Она рассказала, что работу у Артамошина она нашла на популярном сайте с вакансиями и товарами, после чего пришла к нему на встречу домой. После этого мужчина больше ее не выпустил. Летом ей удалось сбежать из плена. Анна отметила, что привязалась к его сыну и даже после побега поддерживала переписку с Артамошиным, заботясь о ребенке.
Девушка уточнила, что после побега переехала в Волгоград и начала новую жизнь, устроилась на работу. Она заявила, что не знакома с другими девушками, которых, по версии следствия, убил Артамошин, и что он познакомился с ними уже после встречи с ней.
Анна также рассказала, что Артамошин сообщил ей о том, что его жена находится в реабилитационном центре, и она считает эту информацию достоверной. Сейчас пострадавшая ведет обычную жизнь и старается не вспоминать произошедшее, передает Telegram-канал 112.
Ранее подмосковные правоохранители задержали Артамошина и предъявили ему обвинение в убийстве двух девушек, склонении к употреблению наркотиков двух других девушек, а также в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Одна из жертв маньяка перестала выходить на связь 27 июля, а вторая — в октябре.