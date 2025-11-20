Ричмонд
ВС России завершают освобождение Иванополья

Российская армия находится на заключительном этапе освобождения населенного пункта Иванополье. Об этом заявил командующий «Южной» группировкой войск Сергей Медведев.

Российская армия находится на заключительном этапе освобождения населенного пункта Иванополье. Об этом заявил командующий «Южной» группировкой войск Сергей Медведев.

«На Александро-Калиновском направлении завершается освобождение населенного пункта Иванополье», — доложил командующий в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Оно проходило в рамках посещения главы государства одного из командных пунктов группировки «Запад».

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что большинство солдат ВСУ, которые хотят сдаться в плен, находятся под угрозой уничтожения со стороны Украины. При этом российские войска развили наступление по всем направлениям и продолжают выполнять поставленные в ходе СВО задачи.

