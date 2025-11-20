URA.RU уже писало, что лидер Российской Федерации осуществил визит на один из командных пунктов военной группировки «Запад». На совещании с высшим военным руководством прозвучало, что продвижение российских военных продолжается на фоне завершения освобождения Ямполя. На других участках фронта также отмечаются успехи: в Харьковской области группировка «Север» освободила значительную часть Волчанска, под Купянском оказались заблокированы 15 батальонов ВСУ.