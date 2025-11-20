Жительницу Санкт-Петербурга арестовали за поджог оборудования сотовых вышек

Согласно данным следствия, в ночь на 18 ноября Лыкова облила легковоспламеняющейся жидкостью распределительные щиты базовых станций одного из сотовых операторов и совершила поджог. В результате этих действий было нанесено повреждение объектам, расположенным в Колпино на улице Межевой, в районе Понтонного проезда, улицы Танкистов, а также в поселке Шушары.