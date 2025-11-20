Жительницу Санкт-Петербурга арестовали за поджог оборудования сотовых вышек

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Арину Лыкову, которую подозревают в поджоге оборудования вышек сотовой связи. Об этом проинформировали в объединенной пресс-службе городских судов.
Согласно данным следствия, в ночь на 18 ноября Лыкова облила легковоспламеняющейся жидкостью распределительные щиты базовых станций одного из сотовых операторов и совершила поджог. В результате этих действий было нанесено повреждение объектам, расположенным в Колпино на улице Межевой, в районе Понтонного проезда, улицы Танкистов, а также в поселке Шушары.
Задержание женщины по подозрению в совершении диверсии (статья 281, часть 1 УК РФ) было произведено 19 ноября сотрудниками правоохранительных органов. Лыкова не стала оспаривать ходатайство следствия об аресте.
Решением суда Лыкова будет находиться под стражей до 18 января 2026 года.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске двое мужчин арестованы по делу о диверсии.