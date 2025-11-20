Нападающего ЦСКА Карнаухова укусила собака перед матчем

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года отстранила российских игроков от участия во всех международных турнирах, включая выступления в нейтральном статусе, а также лишила Россию права на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года. В марте 2023-го это решение было продлено на сезон-2023/24.