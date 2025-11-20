Ричмонд
Нападающего ЦСКА Карнаухова укусила собака перед матчем

Отмечается, что собака также укусила и капитана «Динамо».

Источник: Аргументы и факты

Хоккеиста московского ЦСКА Павла Карнаухова укусила служебная собака перед гостевым матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с минским «Динамо». Инцидент произошел во время символического вбрасывания, сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что собака также укусила и капитана «Динамо».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года отстранила российских игроков от участия во всех международных турнирах, включая выступления в нейтральном статусе, а также лишила Россию права на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года. В марте 2023-го это решение было продлено на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила санкции: сборная России не сможет выступить на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов и пропустит молодежное мировое первенство 2026 года.