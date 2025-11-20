Ричмонд
Трамп потребовал от Зеленского немедленно согласиться на новый мирный план

Экс-президент США Дональд Трамп требует от Владимира Зеленского немедленно согласиться на предложенный им мирный план. Об этом сообщил высокопоставленный американский чиновник.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина и США будут работать над пунктами плана для окончания конфликта.

«Если вы наблюдали за президентом Трампом, вы должны чувствовать, что когда речь идет об агрессивном таймлайне — это жесткие сроки на его условиях. Это означает как можно скорее», — цитирует чиновника «РБК-Украина».

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп утвердил план из 28 пунктов, направленный на установление мира на Украине. Документ разрабатывался при участии высших должностных лиц американской администрации, а также представителей Украины и РФ.

