Командующим Южной группировки ВС РФ назначен Сергей Медведев

Командующим Южной группировки ВС РФ назначен начальник штаба группировки Сергей Медведев. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках посещения командного пункта группировки войск «Запад».

Новым командующим группировки «Юг» Владимир Путин назначил Сергея Медведева.

«Лучше вас никто знает ситуацию на этом направлении. Вам в прямом и переносном смысле, и карты в руки», — заявил президент, комментируя назначение Медведева командующим Южной группировкой Вооруженных сил.

Медведев доложил президенту, что все задачи, стоящие перед воинскими частями группировки, будут выполнены. Предшественник Медведева, генерал-полковник Александр Санчик назначен замминистра обороны России.