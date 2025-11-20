Командующим Южной группировки ВС РФ назначен Сергей Медведев

Новым командующим группировки «Юг» Владимир Путин назначил Сергея Медведева.
Командующим Южной группировки ВС РФ назначен начальник штаба группировки Сергей Медведев. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках посещения командного пункта группировки войск «Запад».
«Лучше вас никто знает ситуацию на этом направлении. Вам в прямом и переносном смысле, и карты в руки», — заявил президент, комментируя назначение Медведева командующим Южной группировкой Вооруженных сил.
Медведев доложил президенту, что все задачи, стоящие перед воинскими частями группировки, будут выполнены. Предшественник Медведева, генерал-полковник Александр Санчик назначен замминистра обороны России.