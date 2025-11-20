Суд признал законным продление ареста экс-замглавы Минобороны Попова

По данным следствия, в 2022—2024 годах Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и совершили многомиллионное хищение средств. Кроме того, в 2014—2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО «Бамстройпуть» взятку в 45 миллионов рублей за общее покровительство при проведении строительных работ.