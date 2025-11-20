Суд признал законным продление ареста экс-замглавы Минобороны Попова

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд в четверг признал законным продление на шесть месяцев срока ареста бывшему замглавы Минобороны РФ Павлу Попову, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
«Постановление оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — рассказал собеседник агентства.
Ранее защита Попова обращала внимание на его состояние здоровья — экс-замминистра был прооперирован в одной из столичных больниц, врачи установили в его спину металлоконструкцию. Вскоре после этого Попова вернули в СИЗО.
Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд в конце октября продлил Попову срок содержания под стражей на шесть месяцев. Этот же суд в закрытом режиме рассматривает уголовного дело в отношении Попова по существу.
Попов обвиняется по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.
По данным следствия, в 2022—2024 годах Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и совершили многомиллионное хищение средств. Кроме того, в 2014—2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО «Бамстройпуть» взятку в 45 миллионов рублей за общее покровительство при проведении строительных работ.
Как сообщал СК, в 2020—2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка «Патриот», чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей. А в ходе осмотра его жилища военные следователи изъяли незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы.
Арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 миллионов рублей.
Признавшие вину Шестеров и Ахмедов были приговорены к шести и пяти годам лишения свободы.