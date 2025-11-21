В Ангрене начался суд по делу о систематических групповых изнасилованиях 14-летней девочки

Vaib.uz (Узбекистан. 20 ноября). В Ангрене стартовал суд по одному из самых резонансных дел последнего времени — о систематических изнасилованиях несовершеннолетней девочки группой из четырёх парней.
Суть дела.
В течение нескольких месяцев — с августа по октябрь — четверо молодых парней, один из которых несовершеннолетний, неоднократно и жестоко насиловали девочку за еду. Всё происходящее сопровождалось угрозами убийства, чтобы жертва молчала и не обращалась за помощью. Это преступление вызвало настоящий шок в обществе и стало поводом для оживлённых дискуссий о безопасности детей, роли школы и семьи, а также о недостатках системы реагирования на такие трагедии.
История получила широкий общественный резонанс. Многие потребовали от властей пересмотреть механизмы защиты девочек и женщин, а также ужесточить ответственность за подобные преступления. В ответ на это первый заместитель директора Национального агентства социальной защиты Шахноза Мирзиёева сообщила, что в Узбекистане планируется усилить наказания за любые формы насилия над детьми.
Ход судебного процесса.
Процесс проходит в закрытом режиме в интересах несовершеннолетней жертвы. Перед судом предстали четверо обвиняемых 2006, 2004, 2004 и 2003 годов рождения. Им вменяются особо тяжкие преступления — изнасилование (статья 118) и насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме (статья 119) Уголовного кодекса.
Состояние пострадавшей.
Недавно девочку, которая сейчас проходит лечение в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре, посетила детский омбудсмен. Благодаря вниманию врачей и поддержке специалистов её состояние стабилизируется: улучшился вес, нормализовалось общее самочувствие.
По заключению психолога, у пострадавшей отмечаются положительные изменения в эмоциональном состоянии, она постепенно выходит из состояния глубокого психологического кризиса и находится на стадии посттравматического восстановления.
По итогам лечения будет решён вопрос о дальнейшем месте проживания пострадавшей — специалисты считают, что для полноценного восстановления ей необходима нейтральная, безопасная и поддерживающая среда. За исполнением этих условий продолжит наблюдать детский омбудсмен.