В Ангрене начался суд по делу о систематических групповых изнасилованиях 14-летней девочки

В течение нескольких месяцев — с августа по октябрь — четверо молодых парней, один из которых несовершеннолетний, неоднократно и жестоко насиловали девочку за еду. Всё происходящее сопровождалось угрозами убийства, чтобы жертва молчала и не обращалась за помощью. Это преступление вызвало настоящий шок в обществе и стало поводом для оживлённых дискуссий о безопасности детей, роли школы и семьи, а также о недостатках системы реагирования на такие трагедии.