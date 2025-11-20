В Минске столкнулись три автомобиля

Сегодня вечером 21-летний водитель автомобиля Citroen, двигаясь по ул. Притыцкого, вблизи дома № 32, по предварительной информации, в результате несоблюдения безопасной дистанции совершил наезд на остановившийся в первой полосе автомобиль Mazda, который от удара отбросило на двигавшийся в попутном направлении автомобиль Chrysler.