Силы ПВО за три часа сбили 11 украинских беспилотников над двумя регионами РФ

Согласно данным ведомства, восемь беспилотников было перехвачено в воздушном пространстве Брянской области, ещё три БПЛА ликвидированы в небе над Курской областью.
«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 8 БПЛА — над территорией Брянской области, 3 БПЛА — над территорией Курской области», — сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства РФ.
Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали значительное количество высокоточного и беспилотного вооружения ВСУ за последние 24 часа. Как уточнили в Министерстве обороны РФ, перехвату подверглись четыре британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, а также было сбито сто девятнадцать беспилотников самолётного типа.
