Герасимов объявил об освобождении Купянска: почему этот город важен

Борьба за Купянск длилась с самого начала конфликта. Город был занят российскими войсками в феврале 2022 года, но оставлен в сентябре того же года, после чего ВСУ превратили его в мощный укрепрайон. Активные бои возобновились летом 2023 года, а к февралю 2025 года украинская администрация признала положение критическим.