Герасимов объявил об освобождении Купянска: почему этот город важен

Герасимов доложил Путину о полной победе в городе.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении стратегически важного транспортного узла Купянск и большей части Волчанска. Взятие города лишает ВСУ ключевого логистического центра, позволяет российским войскам закрепиться на рубеже реки Оскол и обезопасить приграничные территории РФ. Подробности в материале URA.RU.
Доклад Путину: успехи на передовой.
Герасимов рассказал Путину о полном освобождении города Купянск.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов официально доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города Купянск. Успехи российских войск не ограничиваются этим направлением: согласно докладу, штурмовые подразделения освободили более 80% территории Волчанска, продвигаясь в его юго-восточной части. Также генерал отметил работу группировки войск «Север», которая продолжает формирование «полосы обеспечения» (санитарной зоны) в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Ранее поступала информация, что перед финальным штурмом российским силам удалось заблокировать в Купянске крупную группировку противника численностью до 15 батальонов.
Стратегическое значение: удар по логистике ВСУ.
ВС РФ лишили Киев ключевого железнодорожного узла на Харьковском направлении.
Контроль над Купянском имеет критическое значение для дальнейшего хода спецоперации. Город, расположенный на реке Оскол, является мощным железнодорожным узлом и промышленным центром с развитой инфраструктурой (заводы, комбинаты). Для украинской армии это был важнейший логистический хаб, потеря которого серьезно осложняет снабжение и вынуждает ВСУ перебрасывать резервы ближе к линии фронта, подставляя их под удары российской авиации.
Освобождение города позволяет ВС РФ выйти на рубеж реки Оскол, укрепить безопасность Белгородской области и севера ЛНР, а также перехватить инициативу на Харьковском направлении, снимая напряжение с других участков фронта.
Хроника битвы за город: от потери до возвращения.
Штурмовые отряды выбили последние силы противника из всех районов Купянска.
Борьба за Купянск длилась с самого начала конфликта. Город был занят российскими войсками в феврале 2022 года, но оставлен в сентябре того же года, после чего ВСУ превратили его в мощный укрепрайон. Активные бои возобновились летом 2023 года, а к февралю 2025 года украинская администрация признала положение критическим.
Осенью 2025 года наступление ускорилось: в сентябре Минобороны РФ контролировало половину города, а в конце октября Герасимов доложил об окружении 5-тысячной группировки ВСУ. Президент Путин тогда даже предложил допустить в зону окружения журналистов, чтобы те оценили ситуацию. 20 ноября операция завершилась полным освобождением населенного пункта.