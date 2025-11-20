Ричмонд
К делу о массовом отравлении студентов в ХМАО подключился Бастрыкин

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела из-за массового отравления студентов колледжа Сургута (ХМАО). Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

Глава СК РФ ждет доклад от коллег из региона.

«В СМИ сообщается, что в Сургуте в одном из учебных заведений произошло массовое отравление студентов. Следственным управлением СК России по ХМАО — Югре по данному факту возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России затребовал доклад», — говорится в сообщении.

«В СМИ сообщается, что в Сургуте в одном из учебных заведений произошло массовое отравление студентов. Следственным управлением СК России по ХМАО — Югре по данному факту возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России затребовал доклад», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Отмечается, что ранее на столовую образовательного учреждения поступали жалобы.