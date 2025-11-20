К делу о массовом отравлении студентов в ХМАО подключился Бастрыкин

«В СМИ сообщается, что в Сургуте в одном из учебных заведений произошло массовое отравление студентов. Следственным управлением СК России по ХМАО — Югре по данному факту возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России затребовал доклад», — говорится в сообщении.