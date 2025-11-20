17-летняя брестчанка «анатомически отсканировала» тело смартфоном с одеждой и без по требованию «почты» и попала в кошмарную ситуацию

17-летняя брестчанка «анатомически отсканировала» тело смартфоном без одежды по требованию «почты» и попала на мошенников-шантажистов. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», рассказал в эфире «Радио-Минск» официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский.
Белоруски позвонил в Telegram неизвестный человек, представившись сотрудником «Белпочты», которым, само собой, не являлся. Чтобы собеседница могла получить посылку на свое имя, звонивший требовал прохождение идентификации личности — «анатомически отсканировать» тело собственным смартфоном.
«Сканирование» сводилось к тому, чтобы сделать серию фотографий в определенных позах. Доверчивая девушка выполнила эти указания. Затем киберпреступники сообщили, что «сканер» не сработал и процедуру нужно повторить, но уже без одежды", — пишет агентство.
Ну, а дальше с брестчанки потребовали перевод на 300 рублей. Если деньги не будут отправлены, сказал «почтальон» результаты «сканирования» опубликуют на сайтах для взрослых.
— А вы что, не с почты? — спросила девушка.
— Нет, конечно. Переводи деньги, — цинично рассмеялись мошенники.
Брестский межрайонный отдел СК ведет уголовное дело о вымогательстве и разыскивает аферистов.
Ранее Мингорисполком сказал, как сделать площадку для мусора во дворе закрытой со входом по электронному ключу.
Тем временем эксперты назвали район Беларуси, в котором выявили грибы с превышением нормы радиации в 82 раза.
А Министерство по налогам и сборам Беларуси сказало, квартиры какой площади будут облагаться повышенным налогом.