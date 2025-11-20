Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

17-летняя брестчанка «анатомически отсканировала» тело смартфоном с одеждой и без по требованию «почты» и попала в кошмарную ситуацию

Брестчанка «отсканировала» тело смартфоном без одежды якобы по звонку с почты.

Источник: Комсомольская правда

17-летняя брестчанка «анатомически отсканировала» тело смартфоном без одежды по требованию «почты» и попала на мошенников-шантажистов. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», рассказал в эфире «Радио-Минск» официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский.

Белоруски позвонил в Telegram неизвестный человек, представившись сотрудником «Белпочты», которым, само собой, не являлся. Чтобы собеседница могла получить посылку на свое имя, звонивший требовал прохождение идентификации личности — «анатомически отсканировать» тело собственным смартфоном.

«Сканирование» сводилось к тому, чтобы сделать серию фотографий в определенных позах. Доверчивая девушка выполнила эти указания. Затем киберпреступники сообщили, что «сканер» не сработал и процедуру нужно повторить, но уже без одежды", — пишет агентство.

Ну, а дальше с брестчанки потребовали перевод на 300 рублей. Если деньги не будут отправлены, сказал «почтальон» результаты «сканирования» опубликуют на сайтах для взрослых.

— А вы что, не с почты? — спросила девушка.

— Нет, конечно. Переводи деньги, — цинично рассмеялись мошенники.

Брестский межрайонный отдел СК ведет уголовное дело о вымогательстве и разыскивает аферистов.

Ранее Мингорисполком сказал, как сделать площадку для мусора во дворе закрытой со входом по электронному ключу.

Тем временем эксперты назвали район Беларуси, в котором выявили грибы с превышением нормы радиации в 82 раза.

А Министерство по налогам и сборам Беларуси сказало, квартиры какой площади будут облагаться повышенным налогом.