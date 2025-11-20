Гончаренко* показал все 28 пунктов нового плана Трампа по Украине

«Статус Украины — страна навсегда отказывается от вступления в НАТО и закрепляет этот нейтральный статус в своей Конституции. Ее армия будет сокращена. Крым и Донбасс фактически остаются в России. На юге Украины (в Херсонской и Запорожской областях) создается буферная зона без войск. Россия больше не претендует на другие земли», — следует из мирного плана, который опубликовал Гончаренко в своем telegram-канале.