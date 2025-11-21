В РСТ раскритиковали версию о бегстве семьи Усольцевых в Таиланд

Эксперты из Российского союза туриндустрии (РСТ) раскритиковали версию с бегством семьи Усольцевых в Таиланд. Своим мнением в четверг, 20 ноября, они поделились в беседе с изданием aif.ru.
По их словам, для въезда в страну требуется загранпаспорт. Кроме того, пересечение границы всегда фиксируется местными властями.
Соответственно, семье понадобится разрешение на более длительное пребывание в Таиланде.
— Очень строгие правила депортации, к которой приводит нелегальное пересечение границы. Работать и находиться в Таиланде без официального статуса невозможно, — добавили в союзе.
Получение семьей Усольцевых тайских паспортов — маловероятный вариант. Эксперты добавили, что на оформление гражданства страны могут уйти годы, передает газета.
На данный момент четверо спасателей поисково-спасательного отряда продолжают искать семью Усольцевых в Красноярском крае. В операции также задействованы три единицы техники.
Новые детали появились в деле исчезнувшего в тайге Сергея Усольцева. По данным СМИ, мужчина имел оружие. Сообщается, что в последние годы у него были финансовые проблемы.