FT: США ждут от Зеленского подписания нового мирного плана ко Дню благодарения

США ждут от президента Украины Владимира Зеленского срочного подписания нового мирного плана до Дня благодарения, который в этом году выпадает на 28 ноября. Об этом сообщает Financial Times.

США ждут от президента Украины Владимира Зеленского срочного подписания нового мирного плана до Дня благодарения, который в этом году выпадает на 28 ноября. Об этом сообщает Financial Times.

«По ожиданиям официальных лиц Соединенных Штатов Америки, Зеленский поставит подпись под соглашением до Дня благодарения — в четверг на следующей неделе. После этого планируется представить мирное соглашение в Москве в конце текущего месяца, а завершить весь мирный процесс к началу декабря», — пишет Financial Times.

Ранее лепутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал 28 пунктов мирного соглашения от США. Его подписание предполагает немедленное прекращение огня и отвод войск на согласованные позиции.