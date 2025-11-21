В Краснодарском крае карта Таро была признана экстремистским материалом

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае осудили местную жительницу, называвшую себя ведьмой, за демонстрацию в социальных сетях символики сатанизма**. Оперативники провели проверку по месту её проживания, где и была изъята вся ритуальная атрибутика. В материалах дела уточняется, что гражданка публично позиционировала себя как колдунью.