Командующим Южной группировкой ВС России стал Сергей Медведев: что о нем известно

Сейчас Медведеву 46 лет. Боец с позывным «Ермак» родился в 1979 году в Праге, рос в семье кадрового офицера. Его служебный путь характеризовался последовательным продвижением по командным должностям. В числе достижений — руководство штабом 58-й гвардейской общевойсковой армии, а позднее — принятие командования формированием после Дениса Лямина. В мае прошлого года Медведеву присвоили звание генерал-лейтенанта. По словам военных экспертов, в данный момент он — самый молодой командующий в рядах российской армии.