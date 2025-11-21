Мирошник: скандал с коррупцией на Украине связан с борьбой группировок за власть

Новый антикоррупционный скандал на Украине связан с борьбой за контроль над распределением западных средств. Это происходит на фоне ранее раскрытой масштабной схемы взяток в «Энергоатоме», в которой замешан близкий к президенту Зеленский бизнесмен Тимур Миндич. Коррупционный кризис уже привел к отставке министра юстиции и вызвал сомнения у западных партнеров в целесообразности дальнейшей финансовой поддержки Украины.