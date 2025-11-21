Три страны Европы хотят вмешаться в переговоры по Украине

Ряд европейских государств, включая Францию, Великобританию и Германию, выражают желание принять участие в переговорах, направленных на урегулирование ситуации в Украине. При этом их участие предполагается не от имени Европейского союза, а от конкретных стран. Об этом сообщил европейский дипломатический источник.