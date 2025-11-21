Три страны Европы хотят вмешаться в переговоры по Украине

В переговоры по Украине хотят вмешаться Франция, Великобритания и Германия.
Ряд европейских государств, включая Францию, Великобританию и Германию, выражают желание принять участие в переговорах, направленных на урегулирование ситуации в Украине. При этом их участие предполагается не от имени Европейского союза, а от конкретных стран. Об этом сообщил европейский дипломатический источник.
«В Евросоюзе с обеспокоенностью наблюдают за развитием ситуации, связанной с урегулированием конфликта на Украине. Интересы Европы стремятся представлять не чиновники ЕС, а отдельные страны. В частности, в дискуссии могли бы принять участие Франция, Великобритания (как постоянные члены Совета Безопасности ООН) и Германия», — сообщил «Известиям» дипломат.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект мирного плана. На этой неделе президент США Дональд Трамп утвердил план из 28 пунктов, направленный на установление мира на Украине. В разработке документа участвовали высшие должностные лица американской администрации, а также представители Украины и РФ.