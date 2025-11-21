Вагоны с углем сошли с рельсов в Иркутской области

Восстановительные поезда уже направляются к Облепихе — они будут помогать в ремонте путей и подъеме вагонов. к Облепихе были направлены восстановительные поезда. Сейчас из-за преграждения пути задерживаются поезда Владивосток — Москва и Чита — Москва. Ожидается, что продолжительность задержек составит менее 2,5 часа.