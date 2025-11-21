Вагоны с углем сошли с рельсов в Иркутской области

Поезд с углем сошел с рельсов на станции Облепиха в Иркутской области. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщили в Telegram-канале Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).
Инцидент случился в 1:15 по местному времени (20:15 по московскому времени). С путей сошел не только локомотив, но и другие вагоны.
— По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Ожидаются задержки пассажирских поездов, — уточнили в публикации.
Восстановительные поезда уже направляются к Облепихе — они будут помогать в ремонте путей и подъеме вагонов. к Облепихе были направлены восстановительные поезда. Сейчас из-за преграждения пути задерживаются поезда Владивосток — Москва и Чита — Москва. Ожидается, что продолжительность задержек составит менее 2,5 часа.
10 ноября четыре вагона с щебнем также сошли с рельсов в Ленинградской области. В результате аварии были задержаны два пассажирских поезда и 17 грузовых составов.