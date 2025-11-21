Пентагон перенаправил 30 млн долларов помощи Украине на производство минералов в США

«Министерство обороны выделило грант на сумму 29,9 миллиона долларов компании ElementUS Minerals для создания производственного объекта в Луизиане. Инвестиции осуществлены за счет средств Закона о дополнительных ассигнованиях для Украины 2022 года и направлены на создание внутреннего производства галлия и скандия», — сообщили в американском оборонном ведомстве.