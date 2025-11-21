Ричмонд
Военные КНДР перешли границу с Южной Кореей

На корейской границе произошел инцидент с северянами.

Небольшая группа северокорейских солдат ненадолго пересекла военную демаркационную линию, разделяющую КНДР и Южную Корею. Это произошло во время проведения работ рядом с границей.

«Южнокорейские военные, заметив нарушителей, ответили предупредительными выстрелами. После чего военные КНДР сразу же отошли на свою территорию», — сообщает агентство «Ренхап». Подробности о численности группы и ее вооружении не раскрываются.

Агентство отмечает, что в этом году такие случаи происходят регулярно — это уже около десятого подобного инцидента. На этом фоне Сеул выступает за проведение переговоров между военными двух стран, чтобы четко обозначить границу и снизить риск новых обострений.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын исключил возможность объединения с Южной Кореей, назвав ее «колонией США» и «неизменным врагом». Глава Северной Кореи добавил, что враждебная позиция Южной Кореи по отношению к северному соседу сохраняется, а стремление уничтожить существующий строй в КНДР является «врожденным».

