Насильникам с Шаморы отменили приговор: дело мигрантов будет пересмотрено

Как ранее писали «АиФ-Приморье», преступление произошло в ночь на 15 июня 2024 года: четверо иностранных граждан, которые находились на территории России нелегально, напали на сотрудницу кафе у пляжа Лазурная (Шамора), угрожали ей ножом и поочерёдно изнасиловали. Это продолжалось четыре часа. Потерпевшая, как только удалось освободиться от насильников обратилась в полицию.