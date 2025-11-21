Насильникам с Шаморы отменили приговор: дело мигрантов будет пересмотрено

Прокуратура Приморского края настояла на пересмотре приговора троим гражданам Узбекистана, осуждённым за изнасилование девушки на пляже Лазурная во Владивостоке, поскольку считает ранее назначенное наказание чрезмерно мягким.
Вчера, 20 ноября, Девятый кассационный суд отменил приговор, по которому обвиняемые получили от 5 до 5,5 лет лишения свободы, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края, подчеркнув, что ведомство добивается ужесточения наказания для осуждённых и будет контролировать ход повторного процесса.
Как ранее писали «АиФ-Приморье», преступление произошло в ночь на 15 июня 2024 года: четверо иностранных граждан, которые находились на территории России нелегально, напали на сотрудницу кафе у пляжа Лазурная (Шамора), угрожали ей ножом и поочерёдно изнасиловали. Это продолжалось четыре часа. Потерпевшая, как только удалось освободиться от насильников обратилась в полицию.
Фигуранты пытались скрыться из страны, но в аэропорту Владивостока были задержаны. Один из обвиняемых впоследствии покончил с собой в следственном изоляторе, не дождавшись суда.
Женщине потребовалось длительное физическое и психологическое восстановление. Но суд назначил компенсацию лишь в 150 000 рублей и выбрал наказание значительно ниже максимально возможного срока — по статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы — прокурор требовал для обвиняемых по 9 лет.
Следствие также установило, что осуждённые в возрасте 23−24 года пребывали в РФ нелегально, что стало основанием для возбуждения отдельного дела о нарушении миграционных правил и халатности со стороны контролирующих органов.