Подросток поджог полицейскую машину в Санкт-Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего подростка в Санкт-Петербурге, который поджог автомобиль ДПС. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
Инцидент произошел 19 ноября в Адмиралтейском районе. По предварительным данным, несовершеннолетний действовал по указанию неизвестных, с которыми вступил в переписку.
Гражданин одного из среднеазиатских государств купил бензин, после чего облил им патрульную машину возле отдела Госавтоинспекции. Возгорание удалось ликвидировать сотрудникам МЧС.
Ленинский районный суд города отправил подростка под арест. Под стражей он будет находиться до 19 января, уточнили в публикации.
Недавно силовики также пресекли попытку поджога здания администрации города Великие Луки коктейлем Молотова. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.