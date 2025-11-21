Ричмонд
Во Владивостоке спасли ребенка с тяжелой анемией

Юного пациента доставили из Находки на реанимобиле.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье врачи спасли 10-летнего ребенка с тяжелой формой анемии. 7 октября из Находкинской больницы во Владивосток поступил срочный вызов о необходимости помощи тяжелобольному ребенку. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".

После консультации с главным детским онкологом-гематологом Приморья Людмилой Минкиной было принято решение срочно доставить мальчика в Краевую детскую клиническую больницу № 1 во Владивосток.

На следующий день в Находку выехала специальная бригада на реанимобиле. Врач Андрей Сальников и фельдшер Евгений Шоркин на протяжении всего пути следили за состоянием ребенка и продолжали необходимое лечение. Мальчика доставили во Владивосток без осложнений.

В краевой больнице ребенок прошел полный курс лечения и был выписан домой в удовлетворительном состоянии. Медики желают юному пациенту крепкого здоровья.

Анемия (малокровие) — это состояние, при котором в крови снижается количество гемоглобина. У детей это заболевание встречается особенно часто из-за быстрого роста организма, несбалансированного питания или различных заболеваний.