Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Черногории объявил о визовых ограничениях для россиян по образцу ЕС

В ближайшее время Черногория планирует полностью изменить свои визовые правила под стандарты Европейского союза, что отразится на гражданах России. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Милойко Спайич.

Черногория в кратчайшие сроки намерена изменить визовый режим.

В ближайшее время Черногория планирует полностью изменить свои визовые правила под стандарты Европейского союза, что отразится на гражданах России. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Милойко Спайич.

«Даже не имея статуса члена Евросоюза и связанных с ним преимуществ, мы уже действуем как государство-член. Поэтому мы полностью согласуем нашу визовую политику с политикой ЕС», — сказал Спайич в эфире телеканала Euronews.

Премьер отметил существенное снижение влияния российских туристов и инвесторов на ситуацию в стране. По его словам, объем принадлежащей россиянам недвижимости уже не так значителен, как 15−20 лет назад. В настоящее время граждане РФ представляют собой лишь одну из групп инвесторов наряду с представителями Германии, Италии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Албании и других стран, подчеркнул Спайич.

Визовая политика между Россией и ЕС начала заметно меняться в сентябре 2022 года. Ряд стран уже ввели собственные ограничения на въезд российских туристов: некоторые перестали выдавать визы, другие усложнили процесс их получения. В начале ноября Еврокомиссия ввела полный запрет на многократные шенгенские визы для граждан России.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше