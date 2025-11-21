Премьер Черногории объявил о визовых ограничениях для россиян по образцу ЕС

Премьер отметил существенное снижение влияния российских туристов и инвесторов на ситуацию в стране. По его словам, объем принадлежащей россиянам недвижимости уже не так значителен, как 15−20 лет назад. В настоящее время граждане РФ представляют собой лишь одну из групп инвесторов наряду с представителями Германии, Италии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Албании и других стран, подчеркнул Спайич.