Обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева будут принудительно лечить

На Соловьева готовила покушение группа лиц.
Второй западный окружной военный суд отправил на принудительное лечение Василия Стрижакова, обвиняемого в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщил один из участников процесса.
«Суд освободил Стрижакова от уголовной ответственности за [преступления] в состоянии невменяемости. Ему назначены принудительные меры медицинского характера в учреждении, оказывающем психиатрическую помощь», — сказал источник. Его слова приводит РИА Новости.
Стрижаков также обвинялся в участии в деятельности террористического сообщества, подготовке покушения на убийство, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. В настоящее время суд рассматривает дело в отношении семерых предполагаемых соучастников Стрижакова. У них нашли и изъяли самодельное взрывное устройство, гранаты, самодельные пистолеты, обрез, порох и множество другого оружия.