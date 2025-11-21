МО Британии заявило, что будет отслеживать океанографическое судно России «Янтарь»

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что российский разведывательный корабль «Янтарь» якобы применил лазерное оборудование против пилотов британских ВВС, которые осуществляли наблюдение за его действиями в районе британских вод. И Хили распорядился направить британские истребители и фрегат для наблюдения за судном. В ответ на это российское посольство в Лондоне призвало британские власти не делать деструктивных шагов.