Во Владивостоке пойдет под суд группа из 25 автоподставщиков

Во Владивостоке будут судить группу из 25 автоподставщиков. Им вменяются мошенничества со страховыми выплатами на сумму более семи миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Источник: Freepik

Следствие установило, что с апреля 2019 года по февраль 2021 года пять человек — члены организованной группы — специально создавали аварийные ситуации на дорогах Владивостока. Для своих преступлений они привлекли еще 20 человек.

С помощью 18 автомобилей они спровоцировали 21 ДТП, после которых в качестве потерпевших обращались в страховые компании за выплатами. Причиненный организациям ущерб составил более семи миллионов рублей, в дальнейшем он был полностью возмещен.

25 человек — фигурантов дела — обвиняются в мошенничестве в сфере страхования, совершенном по предварительному сговору и организованной группой (часть 2 и часть 4 ст. 159.5 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.