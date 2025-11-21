Во Владивостоке пойдет под суд группа из 25 автоподставщиков

Следствие установило, что с апреля 2019 года по февраль 2021 года пять человек — члены организованной группы — специально создавали аварийные ситуации на дорогах Владивостока. Для своих преступлений они привлекли еще 20 человек.
С помощью 18 автомобилей они спровоцировали 21 ДТП, после которых в качестве потерпевших обращались в страховые компании за выплатами. Причиненный организациям ущерб составил более семи миллионов рублей, в дальнейшем он был полностью возмещен.
25 человек — фигурантов дела — обвиняются в мошенничестве в сфере страхования, совершенном по предварительному сговору и организованной группой (часть 2 и часть 4 ст. 159.5 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.