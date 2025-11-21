Ричмонд
Пенсионер из Хабаровского края перевёл мошенникам 6 миллионов рублей

Преступники предложили мужчине продлить договор пользования стационарным телефоном.

Источник: Хабаровский край сегодня

Мошенники обманным путём выманили у жителя села Хурба более шести миллионов рублей. Под предлогом продления договора связи они заставили пенсионера назвать паспортные данные и запугали уголовной ответственностью, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Сотрудникам полиции пострадавший рассказал, что ему на стационарный телефон позвонил представитель компании-провайдера и сообщил, что нужно продлить договор связи. Для этого «провайдер» потребовал продиктовать паспортные данные, что мужчина и сделал.

Через неделю ему на сотовый телефон позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил о предстоящей проверки из-за того, что пенсионер сообщил по стационарному телефону свои паспортные данные мошенникам.

Аферисты убедили мужчину, что ему необходимо передать наличные деньги для сохранения. Потерпевший передал двум курьерам более шести млн рублей.