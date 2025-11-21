Ричмонд
Тринадцать участников COP30 в Белене обратились за медпомощью после пожара

На конференции ООН по изменению климата COP30 в Белене произошло возгорание, в результате чего 13 участникам сессии понадобилась медицинская помощь. По данным организаторов, пострадавшие надышались дымом, им оказали необходимую помощь на месте.

Источник: Life.ru

Пожар вспыхнул в «голубой зоне», где велась подготовка к дальнейшим сессиям. Команды пожарной службы и сотрудники службы безопасности ООН немедленно приступили к ликвидации возгорания, которое было локализовано за шесть минут.

После инцидента пространство «голубой зоны» временно закрыто для комплексной проверки пожарной службой. Вторая часть площадки, известная как «зелёная зона», продолжает работу без изменений.

Ранее в московском отеле Radisson Blue Олимпийский возникло задымление. Очаг возгорания находился на третьем этаже гостиницы, расположенной на Самарской улице. Из здания эвакуировали около 400 постояльцев и сотрудников.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

