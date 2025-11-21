Ричмонд
В Новосибирске две мошенницы обманывают пенсионеров, обходя квартиры

В отдел полиции Советского района уже поступило несколько обращений от пострадавших.

Источник: Аргументы и факты

В Советском районе Новосибирска участились случаи квартирного мошенничества. Две женщины, скрывающие лица, обходят дома в микрорайонах «Щ» и «Нижняя Ельцовка», под разными предлогами просятся в квартиры и обманывают пожилых жителей, сообщили в telegram-канале «Сообщество Академгородка».

По словам местных жителей, мошенницы заходят в подъезды, представляясь сотрудницами социальных служб или другими проверяющими, а затем пытаются попасть внутрь квартир пенсионеров.

Попав в квартиры, они вводят хозяев в заблуждение, выманивают деньги и предлагают подписывать неизвестные документы. Источник отмечает, что женщины намеренно скрывают лица от камер видеонаблюдения. В отдел полиции Советского района уже поступило несколько обращений от пострадавших.