В Приморье завели уголовное дело об избиении подростка в Спасске-Дальнем

В Приморском крае происходит расследование жестокого инцидента с участием подростков. В городе Спасске-Дальнем 15-летний школьник был избит сверстниками, а видео с издевательствами распространилось в социальных сетях. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Как сообщается, нападение произошло 14 ноября. У пострадавшего подростка зафиксированы множественные травмы головы, ушибы руки и лица. Его законный представитель обратилась в полицию с заявлением.
Следственный комитет уже завел уголовное дело по статье о хулиганстве. Глава ведомства потребовал от приморского следственного управления предоставить подробный доклад о ходе расследования, включая оценку действий сотрудников органов профилактики.
Полиции удалось установить личности предполагаемых участников инцидента — ими оказались двое подростков 14 и 15 лет. Сейчас с ними и их родителями проводятся профилактические беседы.
Потерпевший направлен на судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести причиненного вреда здоровью. По завершении всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.