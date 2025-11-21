Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье завели уголовное дело об избиении подростка в Спасске-Дальнем

Видео с издевательствами распространилось в социальных сетях.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае происходит расследование жестокого инцидента с участием подростков. В городе Спасске-Дальнем 15-летний школьник был избит сверстниками, а видео с издевательствами распространилось в социальных сетях. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".

Как сообщается, нападение произошло 14 ноября. У пострадавшего подростка зафиксированы множественные травмы головы, ушибы руки и лица. Его законный представитель обратилась в полицию с заявлением.

Следственный комитет уже завел уголовное дело по статье о хулиганстве. Глава ведомства потребовал от приморского следственного управления предоставить подробный доклад о ходе расследования, включая оценку действий сотрудников органов профилактики.

Полиции удалось установить личности предполагаемых участников инцидента — ими оказались двое подростков 14 и 15 лет. Сейчас с ними и их родителями проводятся профилактические беседы.

Потерпевший направлен на судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести причиненного вреда здоровью. По завершении всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.