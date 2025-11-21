В Приморье завели уголовное дело об избиении подростка в Спасске-Дальнем

В Приморском крае происходит расследование жестокого инцидента с участием подростков. В городе Спасске-Дальнем 15-летний школьник был избит сверстниками, а видео с издевательствами распространилось в социальных сетях. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".