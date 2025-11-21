Браконьеров с четырьмя косулями поймали в Новосибирской области

Сотрудники правоохранительных органов остановили внедорожник УАЗ «Патриот», в салоне которого находились трое мужчин. При досмотре полицейские обнаружили несколько разделанных туш косуль.
Выяснилось, что у задержанных была лицензия только на отстрел одной косули, тогда как фактически они убили четыре животных. Это нарушение правил охоты подпадает под уголовную ответственность.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозят серьёзные последствия за превышение лимитов добычи и нарушение лицензионных требований.