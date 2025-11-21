Ричмонд
Браконьеров с четырьмя косулями поймали в Новосибирской области

В ноябре 2025 года в Сузунском районе Новосибирской области полиция пресекла незаконную охоту и задержала трёх подозреваемых. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники правоохранительных органов остановили внедорожник УАЗ «Патриот», в салоне которого находились трое мужчин. При досмотре полицейские обнаружили несколько разделанных туш косуль.

Выяснилось, что у задержанных была лицензия только на отстрел одной косули, тогда как фактически они убили четыре животных. Это нарушение правил охоты подпадает под уголовную ответственность.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозят серьёзные последствия за превышение лимитов добычи и нарушение лицензионных требований.