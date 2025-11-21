Спелеолог Долотов оценил возможность Усольцевых выжить в пещере

Спелеолог Юрий Долотов в беседе с aif.ru оценил возможность таинственно исчезнувшей в красноярской тайге семьи Усольцевых выжить в пещере.
Поиски Усольцевых были возобновлены в понедельник по заявке полиции и завершились в среду. Опытные альпинисты, в частности, обследовали пещеру глубиной 15 метров в нескольких километрах от поселка Кутурчин — все ходы и три грота. Каких-либо следов присутствия человека обнаружено не было.
«Современному человеку в природе выжить сложно. Он потерял навык добывания еды в диких условиях. Чтобы выжить зимой, нужно охотиться. Но только как, если нет даже того же ружья? Силки ставить? Но их тоже нужно уметь соорудить. Зимой в Красноярском крае холодно, поэтому важно уметь разводить огонь. Пока спички есть, слава богу, проблемы нет. А, допустим, кончатся спички… То есть нужно постоянно поддерживать огонь», — отметил Долотов.
При этом он отметил, что пещеры бывают относительно теплые, если отойти подальше от входа, и там действительно можно жить.
«Однако в глубине пещеры огонь не разжечь, потому что дым убьет быстрее, чем что-нибудь другое. Поэтому нужно обитать где-то возле входа, а чуть дальше отойти — нужен источник света. Вода далеко не во всех пещерах присутствует, но зимой можно снег использовать. Поэтому разве что в пещеру можно приходить ночевать… В общем, всё это сомнительно выглядит», — сказал Долотов.
Он также отметил, что пещера является не самым безопасным местом, тем более для ребенка.
«Конечно, про все пещеры нельзя сказать одинаково, нужно смотреть по конкретике. Есть такие, в которых, чтобы убиться, нужно постараться, а есть, где можно провалиться куда-то, получить травму. Тут общей формулы нет. Но пещера, безусловно, место повышенной опасности», — подытожил Долотов.
Предприниматель Сергей Усольцев из Железногорска, его супруга Ирина и пятилетняя дочка Арина пропали в Кутурчинском Белогорье 28 сентября. Активные поиски семьи с привлечением волонтеров, профессиональных спасателей, собак и техники длились почти две недели, однако ни одного следа пропавших так и не было обнаружено.