В Тайшетском районе задержали пять поездов из-за схода вагонов. Все произошло в ночь на 21 ноября в 01:15 по местному времени. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.
— С рельсов сошли локомотив грузового поезда и восемь вагонов с углем. Повредилась контактная опора и 150 метров железнодорожного полотна, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Предварительно, пострадавших нет, также отсутствует экологическая угроза. Из-за этого задержаны поиска из Иркутска в Абакан, Красноярск и Тайшет, из Читы и Владивостока в Москву.
