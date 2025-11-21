Ричмонд
В Тайшетском районе задержали пять поездов из-за схода вагонов

С рельсов сошли локомотив грузового поезда и восемь вагонов с углем.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшетском районе задержали пять поездов из-за схода вагонов. Все произошло в ночь на 21 ноября в 01:15 по местному времени. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

— С рельсов сошли локомотив грузового поезда и восемь вагонов с углем. Повредилась контактная опора и 150 метров железнодорожного полотна, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Предварительно, пострадавших нет, также отсутствует экологическая угроза. Из-за этого задержаны поиска из Иркутска в Абакан, Красноярск и Тайшет, из Читы и Владивостока в Москву.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Тулуне экс-чиновница мошенничала с жильем для пострадавших от паводка.