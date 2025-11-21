Житель Камчатки получил срок за подготовку терактов против военных

«Тихоокеанский флотский военный суд признал его виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима», — проинформировала пресс-служба ведомства.