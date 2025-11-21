Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Камчатки получил срок за подготовку терактов против военных

Житель Камчатки получил 18 лет колонии за подготовку терактов против военных.

Источник: © РИА Новости

П. -КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя — РИА Новости. Житель Камчатского края приговорен к 18 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации и подготовку терактов против военнослужащих, сообщили в УФСБ России по Камчатскому краю.

«Тихоокеанский флотский военный суд признал его виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима», — проинформировала пресс-служба ведомства.

Уголовное дело в отношении камчатца 1988 года рождения по статьям об участии в террористической организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и сотрудничестве с иностранной организацией расследовало УФСБ.

«По данным следствия, мужчина вступил в украинскую организацию, признанную террористической и запрещенную на территории Российской Федерации, установил связь с куратором в Telegram и выполнил задание по созданию пропагандистского видеоролика», — уточнили в УФСБ.

В ведомстве добавили, что гражданин планировал теракты против российских военнослужащих.

«В дальнейшем, планируя теракты против российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, гражданин получил и изучил инструкцию по изготовлению взрывного устройства», — отметили в пресс-релизе.

Апелляционный военный суд оставил приговор без изменения. Осужденный также лишен права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в интернете, в течение двух лет.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше