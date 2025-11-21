Житель Камчатки получил срок за подготовку терактов против военных

П. -КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя — РИА Новости. Житель Камчатского края приговорен к 18 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации и подготовку терактов против военнослужащих, сообщили в УФСБ России по Камчатскому краю.
«Тихоокеанский флотский военный суд признал его виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима», — проинформировала пресс-служба ведомства.
Уголовное дело в отношении камчатца 1988 года рождения по статьям об участии в террористической организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и сотрудничестве с иностранной организацией расследовало УФСБ.
«По данным следствия, мужчина вступил в украинскую организацию, признанную террористической и запрещенную на территории Российской Федерации, установил связь с куратором в Telegram и выполнил задание по созданию пропагандистского видеоролика», — уточнили в УФСБ.
В ведомстве добавили, что гражданин планировал теракты против российских военнослужащих.
«В дальнейшем, планируя теракты против российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, гражданин получил и изучил инструкцию по изготовлению взрывного устройства», — отметили в пресс-релизе.
Апелляционный военный суд оставил приговор без изменения. Осужденный также лишен права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в интернете, в течение двух лет.