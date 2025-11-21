Ричмонд
Пять пассажирских составов задерживаются из-за аварии на железной дороге

В Иркутской области произошло нарушение движения поездов из-за схода с рельсов грузового состава на станции Облепиха.

Как сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской железной дороги, инцидент привёл к задержке пяти пассажирских поездов следующих по направлениям: Владивосток — Москва, Чита — Москва, Иркутск — Абакан, Иркутск — Красноярск и Иркутск — Тайшет.

По предварительной информации, с рельсов сошли восемь вагонов с углём, локомотив также пострадал. Движение на данном участке временно перекрыто. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее пожар на железной дороге парализовал движение десяти поездов.

