Пять пассажирских составов задерживаются из-за аварии на железной дороге

В Иркутской области произошло нарушение движения поездов из-за схода с рельсов грузового состава на станции Облепиха.
Как сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской железной дороги, инцидент привёл к задержке пяти пассажирских поездов следующих по направлениям: Владивосток — Москва, Чита — Москва, Иркутск — Абакан, Иркутск — Красноярск и Иркутск — Тайшет.
По предварительной информации, с рельсов сошли восемь вагонов с углём, локомотив также пострадал. Движение на данном участке временно перекрыто. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее пожар на железной дороге парализовал движение десяти поездов.
