«Просто держите деньги на карте»: мошенники воруют деньги казахстанцев новым способом

Чтобы украсть деньги у казахстанцев, мошенники могут использовать множество различных приемов, цель которых — войти в доверие, вызвать чувство тревоги или риска упустить выгоду и забрать сбережения. При этом жертва может попасться на уловку из-за того, что ей вовсе не предлагают переводить деньги куда-либо — требуется лишь пополнить свой банковский счет, привязанный к обычной дебетовой карточке.
О подобной схеме рассказала Жания (имя изменено), читатель из Алматы, которая попалась на подобную уловку. Первый шаг — завлечь жертву. Как сообщает Жания, в октябре она увидела в Сети рекламу о заработке через якобы инвестиционную платформу «Казатомпром», которая ведет брокерскую деятельность. Всё, что нужно было делать для заработка на инвестициях, — зарегистрироваться на сайте и каждый день «работать», отмечая галочки в анкетах и «осуществляя продажи». За это якобы поступало вознаграждение. При этом участников для регистрации просили внести деньги, на что жертва потратила 150 тыс. тенге.
«Я так месяц “проработала”, после чего мне однажды утром позвонили якобы из моего банка и сообщили, что у меня накопился доход в размере 6 тыс. долларов или 3,126 млн тенге. Но чтобы получить их, нужно покрыть комиссию в размере 20% (1,25 млн тенге), а остальное останется у меня. При этом меня убеждали, что не нужно отправлять никому деньги. “Просто держите деньги на карте 300 тыс. тенге до обеда, иначе весь заработок сгорит”, — сказал якобы менеджер банка. Потом деньги поступили бы на мой счет, а комиссию я бы уже сама отправила на счет компании», — сообщает Жания.
Обман в подобной ситуации заключается в том, что жертва убеждается в полной безопасности: ей лишь нужно пополнить свою карточку, а потом, когда поступят заработанные деньги, отправить «брокерам» комиссию самостоятельно. Однако на деле мошенники, получив от жертвы подтверждение, что банковская карточка пополнена, просто снимают с нее деньги — данные для этого они получают в тот момент, когда казахстанцы оплачивают «регистрацию» и вносят номер карты, CVV-код и прочую информацию на фишинговом сайте якобы инвестиционной компании. То есть в итоге деньги просто исчезают с карты, а жертва остается без своих сбережений.
«Мне повезло — меня вовремя остановили знакомые, которым я случайно рассказала про это. Иначе могла бы потерять намного больше, чем 150 тыс. тенге. Но и этот урок оказался довольно дорогим. Надеюсь, другие прочитают про это и расскажут своим родственникам и друзьям, чтобы их защитить», — делится опытом Жания.
Важно отметить — в Казахстане есть список лицензированных брокеров, через которые нужно проверять компании, предлагающие «выгодные вложения». А международных брокеров следует проверять по открытой информации в Сети, изучать официальные сайты и проверять достоверность лицензии через поиск в Интернете.