«Просто держите деньги на карте»: мошенники воруют деньги казахстанцев новым способом

«Я так месяц “проработала”, после чего мне однажды утром позвонили якобы из моего банка и сообщили, что у меня накопился доход в размере 6 тыс. долларов или 3,126 млн тенге. Но чтобы получить их, нужно покрыть комиссию в размере 20% (1,25 млн тенге), а остальное останется у меня. При этом меня убеждали, что не нужно отправлять никому деньги. “Просто держите деньги на карте 300 тыс. тенге до обеда, иначе весь заработок сгорит”, — сказал якобы менеджер банка. Потом деньги поступили бы на мой счет, а комиссию я бы уже сама отправила на счет компании», — сообщает Жания.