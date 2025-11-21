Выяснилось, что убившему генерала Москалика запросили пожизненный срок

На процессе по делу о взрыве в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, гособвинение потребовало для обвиняемого Игната Кузина максимально суровое наказание.
Как выяснилось, на заседании Второго западного окружного военного суда прокуроры в прениях попросили назначить фигуранту пожизненное лишение свободы. Рассмотрение проходит в закрытом режиме, а сам Кузин признал вину по всем инкриминируемым статьям.
По данным следствия, мужчина был завербован Службой безопасности Украины и прибыл в Россию в сентябре 2023 года. Он жил в столичном регионе, ожидая указаний от куратора, который обещал за выполненное задание 18 тысяч долларов. В период с февраля по апрель 2025 года Кузин изготовил и установил самодельное взрывное устройство у подъезда дома на бульваре Нестерова — там проживал заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Москалик.
Утром 25 апреля, когда офицер вышел из подъезда, устройство было дистанционно активировано. Москалик погиб на месте. Взрыв задел имущество двадцати жителей дома. Кузина задержали, после чего Басманный суд заключил его под стражу.
Следствие квалифицировало его действия по целому ряду статей — от теракта и участия в террористическом сообществе до незаконного изготовления взрывных устройств и использования поддельных документов.
Расследование роли возможных соучастников продолжается.
