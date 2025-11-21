Выяснилось, что убившему генерала Москалика запросили пожизненный срок

По данным следствия, мужчина был завербован Службой безопасности Украины и прибыл в Россию в сентябре 2023 года. Он жил в столичном регионе, ожидая указаний от куратора, который обещал за выполненное задание 18 тысяч долларов. В период с февраля по апрель 2025 года Кузин изготовил и установил самодельное взрывное устройство у подъезда дома на бульваре Нестерова — там проживал заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Москалик.