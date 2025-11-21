Океанолог Таврический: стать жертвой ядовитой медузы-убийцы можно и в РФ

Комментируя сообщение о гибели ребенка в Малайзии после ожога кубомедузы, член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический в разговоре с aif.ru обратил внимание на то, что в России есть не менее опасная медуза-крестовичок.
«У нас на Дальнем Востоке обитает самая опасная медуза-крестовичок. Она небольшого размера, но можно получить сильный ожог с неприятными последствиями», — отметил он.
Таврический порекомендовал быть внимательными на отдыхе на морском побережье.
«Под водой плавать в маске, в очках, внимательно осматриваться, чтобы не задеть медузу», — объяснил океанолог.
Ранее Таврический объяснил, что кубомедуза встречается в тропических морях. С ней можно столкнуться на Бали, Филиппинах и в ряде других регионов.