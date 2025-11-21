Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Океанолог Таврический: стать жертвой ядовитой медузы-убийцы можно и в РФ

В Приморье можно встретить ядовитую медузу-крестовика, ожоги которой имеют очень неприятные последствия, рассказал океанолог Таврический.

Источник: Аргументы и факты

Комментируя сообщение о гибели ребенка в Малайзии после ожога кубомедузы, член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический в разговоре с aif.ru обратил внимание на то, что в России есть не менее опасная медуза-крестовичок.

«У нас на Дальнем Востоке обитает самая опасная медуза-крестовичок. Она небольшого размера, но можно получить сильный ожог с неприятными последствиями», — отметил он.

Таврический порекомендовал быть внимательными на отдыхе на морском побережье.

«Под водой плавать в маске, в очках, внимательно осматриваться, чтобы не задеть медузу», — объяснил океанолог.

Ранее Таврический объяснил, что кубомедуза встречается в тропических морях. С ней можно столкнуться на Бали, Филиппинах и в ряде других регионов.