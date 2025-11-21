СМИ: Богородский маньяк может избежать тюрьмы, если окажется невменяемым

Богородский маньяк Дмитрий Артамошин, убивший двух женщин в Подмосковье, может избежать тюремного заключения в случае, если врачи признают его невменяемым. Об этом в пятницу, 21 ноября, рассказали в Telegram-канале Shot.
Преступника ждет обследование у психологов и психиатров. Медики могут выявить у злоумышленника расстройство личности — тогда его вместо колонии отправят на лечение.
По словам выжившей жертвы Артамошина, проблема с психикой у мужчины развилась на фоне разлада в отношениях с бывшей супругой Полиной.
— Она якобы сбежала от него в другой город. Вскоре сам Дмитрий начал заставлять свою жертву употреблять наркотические вещества, — уточнили в публикации.
Житель Богородского округа Подмосковья, расправлявшийся с девушками, весной подал заявление о пропаже своей жены. Женщина уехала в Санкт-Петербург и затем перестала выходить на связь.
Правоохранители задержали мужчину и предъявили ему обвинение в убийстве двух девушек, склонении к употреблению наркотиков, а также в изнасиловании.