Причиной пожара на COP30 в Бразилии могло стать короткое замыкание

Отмечается, что возгорание возникло в «голубой зоне» мероприятия — пространстве, где участники размещали свои стенды и демонстрировали экологические проекты.
Напомним, пожар был локализован примерно за 6 минут. В результате возгорания помощь понадобилась 13 участникам конференции. После инцидента пространство «голубой зоны» временно закрыто для комплексной проверки пожарной службой. Вторая часть площадки, известная как «зелёная зона», продолжила работу без изменений.
