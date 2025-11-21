Спелеолог Долотов: Усольцевы задохнулись бы, разведя огонь в глубине пещеры

«Пока спички есть, слава богу, проблемы нет. А, допустим, кончатся спички… То есть нужно уметь постоянно поддерживать огонь. При этом в глубине пещеры огонь не разжечь, потому что дым убьет быстрее, чем что-нибудь другое. То есть нужно обитать где-то возле входа. К тому же, если чуть дальше отойти — нужен источник света», — констатировал Долотов.