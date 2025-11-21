Спелеолог Долотов: Усольцевы задохнулись бы, разведя огонь в глубине пещеры

Таинственно исчезнувшие в красноярской тайге Усольцевы могли задохнуться, разведя огонь в пещере, сказал спелеолог Юрий Долотов.
Напомним, поиски семьи были возобновлены в понедельник по заявке полиции и завершились в среду. Опытные альпинисты, в частности, обследовали пещеру глубиной 15 метров в нескольких километрах от поселка Кутурчин — все ходы и три грота. Каких-либо следов присутствия человека обнаружено не было.
Оценивая возможность Усольцевых выжить в пещере, Долотов в беседе с aif.ru отметил, что вряд ли это возможно, так как современный человек утратил навыки, необходимые для жизни в дикой природе.
В частности, он обратил внимание, что в условиях зимы важно уметь разводить огонь и постоянно поддерживать его, однако делать это в глубине пещеры, где сохраняется более-менее комфортная температура, опасно для жизни.
«Пока спички есть, слава богу, проблемы нет. А, допустим, кончатся спички… То есть нужно уметь постоянно поддерживать огонь. При этом в глубине пещеры огонь не разжечь, потому что дым убьет быстрее, чем что-нибудь другое. То есть нужно обитать где-то возле входа. К тому же, если чуть дальше отойти — нужен источник света», — констатировал Долотов.
Спелеолог добавил, что для выживания также нужна вода, которая далеко не во всех пещерах присутствует, однако добавил, что зимой можно снег растапливать.
«Поэтому в пещеру можно разве что приходить ночевать», — подытожил Долотов.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали во время прогулки в окрестностях горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года. За время поисков лес прочесали сотни волонтеров, использовались беспилотники, вертолеты, квадроциклы, но следы Усольцевых так и не были найдены.