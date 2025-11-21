Стал известно, где пытались спрятать револьвер после убийства Игоря Талькова

В материалах, оказавшихся в распоряжении СМИ, приводятся свидетельские показания, согласно которым Валерий Шляфман, осужденный за убийство певца Игоря Талькова, пытался спрятать револьвер сразу после трагического выстрела.
Как выяснилось, инцидент произошел 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. По данным суда, конфликт возник из-за очередности выступления артистов. В ходе стычки Шляфман, испытывающий неприязнь к концертному директору Азизы Игорю Малахову, направил оружие в его сторону. В момент выстрела Малахов сумел увернуться, а смертельное ранение получил Игорь Тальков, оказавшийся рядом. Эти выводы подтверждены экспертизами.
Свидетели рассказали, что раненого певца перенесли в гримерку, куда вошёл и Шляфман, держа револьвер. По их словам, он прошёл в туалет и положил оружие в сливной бачок. Другая свидетельница заявила, что слышала, как Шляфман угрожал участникам конфликта, направляя револьвер в их сторону и требуя не двигаться. Затем, по её словам, он также зашел в гримерку, где женщина помогла ему спрятать оружие в бачке унитаза.
Третья свидетельница подтвердила, что видела револьвер в воде внутри бачка и сама его достала. Позднее, как указано в материалах, оружие было передано владельцу — Игорю Малахову.
