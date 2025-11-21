В Новосибирске второй месяц ищут 71-летнюю бабушку в белой куртке

Как сообщили в поисково-спасательном отряде (ПСО) «ЛизаАлерт», с 19 октября 2025 года ее местонахождение неизвестно, поэтому на поиски отправились волонтеры.
Приметы пропавшей: рост 161 сантиметр, худощавого телосложения, волосы светлые крашеные, глаза карие. Сибирячка была одета в белую куртку, белые сапоги и белую шапку. С собой у нее был черный рюкзак.
Если у вас есть информация о местонахождении Татьяны Сурковой, сообщите об этом по телефону ПСО 8−800−700−54−52 или наберите 112.
Ранее АиФ-Новосибирск писал, что под Новосибирском без вести пропал 64-летний бородатый дедушка.