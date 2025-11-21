Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске второй месяц ищут 71-летнюю бабушку в белой куртке

В Первомайском районе Новосибирска без вести пропала 71-летняя Татьяна Суркова (Киселёва).

Источник: Соцсети

Как сообщили в поисково-спасательном отряде (ПСО) «ЛизаАлерт», с 19 октября 2025 года ее местонахождение неизвестно, поэтому на поиски отправились волонтеры.

Приметы пропавшей: рост 161 сантиметр, худощавого телосложения, волосы светлые крашеные, глаза карие. Сибирячка была одета в белую куртку, белые сапоги и белую шапку. С собой у нее был черный рюкзак.

Если у вас есть информация о местонахождении Татьяны Сурковой, сообщите об этом по телефону ПСО 8−800−700−54−52 или наберите 112.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что под Новосибирском без вести пропал 64-летний бородатый дедушка.